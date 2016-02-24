المستشار القانونى: تأجيل عمومية سيجما 3أسابيع.. والبدوى مازال رئيسا للإدارة

أكد المستشار جميل سعيد المستشار القانونى لشركة سيجما للأدوية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن قرار تصويت الجمعية العمومية للشركة على عزل الدكتور السيد البدوى من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة لم يصدر بعد.

وأضاف المستشار جميل سعيد المستشار القانونى لشركة سيجما للأدوية إلى أن قرار عزل "البدوى" تم تأجيلها من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وذلك لبحث مسألة قانونية تتعلق بالمادة 160 من قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق باحتساب نسبة التصويت.

وأكد المستشار جميل سعيد أن الدكتور السيد البدوى ما زال رئيسا لمجلس إدارة شركة سيجما.

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