على عبد العال لـ"رئيس الأمة الكويتى": لن ننسى وقفتكم التاريخية بجانب مصر

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه مساء الأربعاء، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، والذى هنأ على عبد العال بانتخابه رئيسا لمجلس النواب.

وأكد عبد العال، لرئيس مجلس الأمة الكويتى على عمق العلاقات التى تربط مصر بشقيقتها دولة الكويت، كما أكد له أن مصر لن تنسى الوقفة التاريخية للكويت ضد ما يحاك لمصر من مؤامرات تستهدف حصارها اقتصاديا ومعنويا.

وقال المجلس فى بيان له، إن الدكتور على عبد العال طلب من رئيس مجلس الأمة الكويتى أن ينقل إلى الأمير صباح الأحمد الجابر تحياته وتحيات شعب مصر، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين البرلمان المصرى ومجلس الأمة الكويتى من أجل صالح البلدين الشقيقين والتنسيق بينهما فى كافة المجالات والمحافل الدولية.