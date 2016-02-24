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زاهى حواس: رأيت مقبرة لفنان فرعونى يكاد الإنسان يسجد لجمالها‎

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زاهى حواس: رأيت مقبرة لفنان فرعونى يكاد الإنسان يسجد لجمالها‎ زاهى حواس: رأيت مقبرة لفنان فرعونى يكاد الإنسان يسجد لجمالها‎
قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن الفنان المصرى القديم ترك إرثا فنيا ما زال العالم يتحدث عنها، مشيرا إلى أنه شهد إحدى المقابر للفنانين الفراعنة لم ير جمالا مثلها، قائلا "يكاد الإنسان يسجد من جمالها".

وأضاف حواس خلال كلمته فى ندوة بالصالون الثقافى الذى تنظمه نقابة الصحفيين عن الفنان المصرى القديم والفن عند الفراعنة، أنه شهد عددا من المقابر الفرعونية توضح اهتمام القدماء المصريين وأن الفنانين كان لهم قيمة كبيرة فى الدولة المصرية القديمة.

وأكد أن الفنان المصرى كان دائما يصاحب مالك المقبرة وأنه كان يرصد تاريخ صاحب المقبرة وأسرته على جدرانها، مضيفا أن الملك كان ينعم على الفنان بمقبرة وهذا يثبت القيمة التى كان يتمتع بها الفنان المصرى القديم، مشيرا إلى أن العبقرية عند الفنان المصرى القديم لم تكن فى الفن فقط بل إنهم أبدعوا فى المجالات العمرانية والثقافية.

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مصر 365