أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

51% من "عمومية سيجما" وافقوا على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة

Google+ Print
51% من "عمومية سيجما" وافقوا على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة 51% من "عمومية سيجما" وافقوا على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة
أكدت مصادر أن 51% من أعضاء الجمعية العمومية لشركة سيجما للأدوية، وافقوا على عزل الدكتور السيد البدوى من رئاسة مجلس إدارة شركة سيجما للأدوية، فيما رفض 46% من الأعضاء القرار، وامتنع 2% من أعضاء الجمعية العمومية عن التصويت.

وقالت المصادر، أن انعقاد الجمعية العمومية جاء بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، للنظر فى تقرير تفتيش الهيئة والتى قرررت وجود 6 مخالفات على السيد البدوى أهمها نقل أموال من الشركة تعدت 300 مليون جنيه خارج الشركة دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.


>"عمومية سيجما للأدوية" تصوت على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة
>
>المستشار القانونى: تأجيل عمومية سيجما 3أسابيع.. والبدوى مازال رئيسا للإدارة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365