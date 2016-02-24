51% من "عمومية سيجما" وافقوا على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة

أكدت مصادر أن 51% من أعضاء الجمعية العمومية لشركة سيجما للأدوية، وافقوا على عزل الدكتور السيد البدوى من رئاسة مجلس إدارة شركة سيجما للأدوية، فيما رفض 46% من الأعضاء القرار، وامتنع 2% من أعضاء الجمعية العمومية عن التصويت.

وقالت المصادر، أن انعقاد الجمعية العمومية جاء بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، للنظر فى تقرير تفتيش الهيئة والتى قرررت وجود 6 مخالفات على السيد البدوى أهمها نقل أموال من الشركة تعدت 300 مليون جنيه خارج الشركة دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

"عمومية سيجما للأدوية" تصوت على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة

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المستشار القانونى: تأجيل عمومية سيجما 3أسابيع.. والبدوى مازال رئيسا للإدارة