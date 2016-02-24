51% من "عمومية سيجما" وافقوا على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة

أكدت مصادر أن 51% من أعضاء الجمعية العمومية لشركة سيجما للأدوية، وافقوا على عزل الدكتور السيد البدوى من رئاسة مجلس إدارة شركة سيجما للأدوية، فيما رفض 46% من الأعضاء القرار، وامتنع 2% من أعضاء الجمعية العمومية عن التصويت.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"عمومية سيجما للأدوية" تصوت على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة
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>المستشار القانونى: تأجيل عمومية سيجما 3أسابيع.. والبدوى مازال رئيسا للإدارة
وقالت المصادر، أن انعقاد الجمعية العمومية جاء بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، للنظر فى تقرير تفتيش الهيئة والتى قرررت وجود 6 مخالفات على السيد البدوى أهمها نقل أموال من الشركة تعدت 300 مليون جنيه خارج الشركة دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
>"عمومية سيجما للأدوية" تصوت على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة
>
>المستشار القانونى: تأجيل عمومية سيجما 3أسابيع.. والبدوى مازال رئيسا للإدارة