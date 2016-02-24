أمين شرطة يطلق الرصاص على 3 مواطنين بينهم رقيب لخلافات عائلية فى المنيا

أطلق أمين شرطة من سلاحه الميرى النار على 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة بسبب خلافات النسب فيما بينهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بحدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط وإصابة 3 أشخاص على يد أمين شرطة.
وبالانتقال والفحص تبين أن سبب وقوع المشاجرة خلافات نسب بينهم، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.
- النيابة تستعجل التقرير الطبى لأمينى شرطة مصابين بواقعة هروب مسجون قسم الهرم