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أمين شرطة يطلق الرصاص على 3 مواطنين بينهم رقيب لخلافات عائلية فى المنيا

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أمين شرطة يطلق الرصاص على 3 مواطنين بينهم رقيب لخلافات عائلية فى المنيا أمين شرطة يطلق الرصاص على 3 مواطنين بينهم رقيب لخلافات عائلية فى المنيا
أطلق أمين شرطة من سلاحه الميرى النار على 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة بسبب خلافات النسب فيما بينهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بحدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط وإصابة 3 أشخاص على يد أمين شرطة.

وبالانتقال والفحص تبين أن سبب وقوع المشاجرة خلافات نسب بينهم، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

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