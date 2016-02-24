النيابة تستعجل التقرير الطبى لأمينى شرطة مصابين بواقعة هروب مسجون قسم الهرم

استعجلت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حول هروب كل من "محمد.ف" الشهير بحمادة من قسم الهرم ومحاولة هروب المتهم الثانى "وليد.م" الشهير ببياضة، من عناصر تشكيل عصابى يتزعمه ضابط مفصول لخطف المواطنين وسرقة متعلقاتهم ومبالغ مالية خاصة بهم، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، واستمعت إلى عدد من ضباط الشرطة ومسئولى الحراسة بالحجز والذين كانوا مكلفين بتأمين المتهمين قبل الهرب.

استمعت النيابة إلى أقوال أحد ضباط شرطة قسم الهرم والذى تمكن من القبض على المتهم الثانى الشهير ببياضة والذى حاول الهرب هو الآخر، والذى أفاد فى التحقيقات، أنه فوجئ بالمتهمين بعدما تعدوا على أمين الشرطة وفكوا قيودهم وهموا بالهرب، فقام بمطاردتهما واستطاع أن يوقع بالمتهم المدعو "محمد.ع" الشهير ببياضة، وقام بتقييد يديه، وحرر محضر بواقعة هروب المتهم الثانى الشهير بحمادة.

كما استمعت النيابة إلى أمينى الشرطة المصابين فى واقعة الهروب، والذين أكدا أنهما أثناء حراستهما المتهمين، فوجئا بهما يتمكنا من فك قيودهما، وهجم أحد المتهمين عليهما بالكلابشات الحديدية التى كانا موثقين بها، فحاولا التصدى لهما إلا أن المتهمين تمكنا من الهرب، حتى تدخل أحد ضباط الشرطة وطارد المتهمين وتمكن من الإيقاع بأحدهما.

واستعجلت النيابة التقرير الطبى لأمينى الشرطة المصابين فى الواقعة الهروب والذى تعدى عليهما المتهمين أثناء حراسته لهما، بعدما تمكنا من فك قيودهما مستغلين قدرتهم الفائقة على فتح السيارات وسرقتها، والذى أفاد التقرير الطبى المبدئى لهما أن الأول مصاب بكسر بالذراع والآخر بجرح قطعى بالرأس تم تقطيبه بـ10 غرز، وأضافت التحقيقات أن ضابط بالقسم لاحق المتهمين، وتمكن من ضبط أحدهما بينما فر بياضة هاربا فأمرت النيابة بحبس المتهم المضبوط بتهمة الهرب وأمرت بضبط وإحضار الهارب.

وكان المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، قد أمر بحبس تشكيل عصابى لخطف المواطنين، يتزعمه ضابط مفصول، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الخطف والسرقة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى التشكيل، وذلك بعدما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد بتكوين عدد من الأشخاص لتشكيل عصابى لخطف المواطنين بالقاهرة والجيزة، ومساومة أسر الضحايا على إخلاء سبيلهم مقابل الحصول على فدية، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على 3 بينهم ضابط مفصول، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.