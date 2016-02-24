"جمرك بدر" يحبط تهريب جلود حمير وخنازير المحظور تصديرها

أحبطت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر برئاسة كامل على،اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من جلود الحمير والخنازير وغيرها، المحظور تصديرها طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 304 لسنة 2011 وقانون الجمارك.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إن مأمور الجمرك أحمد النواوى اشتبه فى مشمول الشهادة رقم 886، وهى عبارة عن حاوية 20 قدما، تحتوى على رسالة صوف أغنام 10 طرود، عبوات جامبو صوف أغنام بوزن 7 أطنان، مصدرة إلى هونج كونج عن طريق ميناء العين السخنة.

وبتفتيشها تم العثور على عدد 1035 قطعة جلد خام ( حمير وضانى وخنزير وخلافه ) مخبأة داخل أكياس الصوف، ومحظور تصديرها طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 304 لسنة 2011 وقانون الجمارك، وتم تقدير القيمة بمبلغ 72450 جنيها والتعويض بمبلغ 144950 جنيها.

وتشكلت لجنة الكشف من كل من هلال توفيق مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، وأحمد النوواى مأمور الحركة، وحسن عبد الفتاح مأمور التعريفة، وهانى زيدان رئيس قسم التعريفة، ومحمد سمير ، وعادل عبد الرحمن مدير الحركة، برئاسة إسحق جندى مدير الجمرك.

وقرر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول.

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