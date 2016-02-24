مصرع معاق ذهنيا تحت عجلات قطار بـ"أبوتيج أسيوط"

لقى شخص معاق ذهنيًا، مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسًا تحت عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز أبو تيج فى أسيوط .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بمصرع شخص معاق ذهنيًا، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية "معاق ذهنيا"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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