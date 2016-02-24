أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسؤولون يمنيون: انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن قبل إغلاقه

Google+ Print
مسؤولون يمنيون: انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن قبل إغلاقه مسؤولون يمنيون: انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن قبل إغلاقه
قال مسؤولون يمنيون إن قوات من الإمارات انسحبت إلى خارج مطار مدينة عدن الواقعة جنوبى البلاد بعد يوم من اجتياح مقاتلين ساخطين موالين للحكومة للمطار من الناحية الجنوبية.

وذكر المسؤولون أن القوات الإماراتية انسحبت اليوم الأربعاء.

وبعد ذلك أغلقت السلطات المطار، الذى يعد الميناء الجوى الرئيسى للبلاد الخاضع لسيطرة المعترف بها دوليا والتحالف الذى تقوده ، والذى يساعد القوات الحكومية فى محاربة المتمردين الشيعة فى الشمال.

وتشارك القوات الإماراتية فى التحالف المناهض للمتمردين الحوثيين.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى الإعلام.

أودى الصراع المستمر فى اليمن منذ قرابة العام بحياة ما لا يقل عن ستة آلاف شخص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان