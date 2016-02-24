مسؤولون يمنيون: انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن قبل إغلاقه

قال مسؤولون يمنيون إن قوات من الإمارات انسحبت إلى خارج مطار مدينة عدن الواقعة جنوبى البلاد بعد يوم من اجتياح مقاتلين ساخطين موالين للحكومة للمطار من الناحية الجنوبية.

وذكر المسؤولون أن القوات الإماراتية انسحبت اليوم الأربعاء.

وبعد ذلك أغلقت السلطات المطار، الذى يعد الميناء الجوى الرئيسى للبلاد الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف الذى تقوده السعودية، والذى يساعد القوات الحكومية فى محاربة المتمردين الشيعة فى الشمال.

وتشارك القوات الإماراتية فى التحالف المناهض للمتمردين الحوثيين.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى الإعلام.

أودى الصراع المستمر فى اليمن منذ قرابة العام بحياة ما لا يقل عن ستة آلاف شخص.

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