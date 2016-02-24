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الإمارات: الترقية في المؤسسات الحكومية لـ«من يقرأ أكثر»

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الإمارات: الترقية في المؤسسات الحكومية لـ«من يقرأ أكثر» الإمارات: الترقية في المؤسسات الحكومية لـ«من يقرأ أكثر»

رئيس دولة الإمارات

أصدر سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا بضرورة البناء الفكري والثقافي للإنسان والاستثمار في الموارد البشرية، وضمن المبادرات الخاصة بعام القراءة في دولة الإمارات، أطلقت هيئة الشارقة للكتاب، مبادرة جديدة لتحفيز موظفيها على ممارسة القراءة، وذلك تحت عنوان “نادي القراءة”.

ويهدف النادي، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، منح كل موظف في كافة الإدارات وأقسامها، نصف ساعة يومياً (أو ما يعادل ساعتين ونصف ساعة أسبوعياً) خلال ساعات الدوام الرسمي لممارسة القراءة والاطلاع، والتي ستنعكس نتائجها الإيجابية على الموظفين والهيئة والمجتمع، وسيتم خلال كل فترة اقتراح كتاب أو أكثر للقراءة، وسيتم تنظيم تجمعات شهرية بين فريق العمل لمناقشة الكتب المقروءة من قبلهم.

وأوضحت إدارة الهيئة أن المبادرة الجديدة تأتي أيضاً تماشياً مع توجه هيئة الشارقة للكتاب لإدخال قياس مستوى القراءة لدى الموظف والثقافة العامة في التقييمات الخاصة بالتعيين والترقيات ضمن كافة الأقسام كل حسب مستواها الوظيفي، وهي بذلك تكون أول هيئة حكومية تدخل هذا المقياس على مستوى العالم.

 

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