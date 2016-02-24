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كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل ودية «بوركينا فاسو»

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كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل ودية «بوركينا فاسو» كوبر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل ودية «بوركينا فاسو»

هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول

وعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب لكرة القدم جلسة اليوم الأربعاء مع لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب، وذلك في معسكر الإسكندرية استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو وديا يوم السبت المقبل في اطار استعدادات الفراعنة لمواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للقناة الاهلى طالب كوبر من لاعبي الأهلي ضرورة التركيز مع فقط ونسيان نتائج فريقهم في الدوري حتى لا تؤثر عليهم مع المنتخب.

وظهر على لاعبي الأهلي الحزن الشديد بعد سقوط فريقهم في فخ التعادل خلال المباريات الثلاثة الأخيرة بالدوري المصري، وهو ما حرص كوبر على علاجه قبل انخراطهم في المعسكر.

وقرر كوبر منح لاعبي الأهلي والمصري راحة من التدريبات اليوم تجنبا لإرهاقهم بعد مباراتهما أمس بالدوري والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، وضم كوبر من الأهلي كلا من «رامي ربيعة وأحمد حجازي وحسام غالي وصبري رحيل ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمد هاني»، ومن المصري أحمد رؤوف.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيجيريا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات البطولة القارية والمقرر إقامتهما نهاية مارس المقبل.

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