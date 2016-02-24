الأهلي يستأنف تدريباته غداً إستعدادًا للقاء بتروجيت

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته في تمام الثالثة عصر غدًا الخميس، إستعداداً لمواجهة بتروجيت، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ20 بمسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للقناة الاهلى، يقام مران غدًا دون اللاعبون الدوليون، لإنضمامهم لمعسكر المنتخب الذي يستعد لمواجهتي نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا بمباراة ودية مع بوركينا فاسو.

وكان الجهاز الفني للفريق، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المران، عقب لقاء المصري البورسعيدي والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل قال محمد عبد العظيم عظيمه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن غياب رامي ربيعة، مدافع الفريق، عن مبارة بتروجيت المقرر لها الأربعاء المقبل، بسبب الإيقاف، لن يسبب مشكلة كبيرة للفريق.

وأكد عظيمة على ثقته في الثنائي محمد نجيب وسعد الدين سمير، لتحمل المسئولية، موضحا أن الأهلي يمتلك 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع وأن جميعهم على مستوى واحد ولديهم من الخبرة ما يكفى للتعامل مع أي منافس، حتى وإن ابتعدوا عن المشاركات الرسمية.

وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة أمس الأربعاء أمام المصري، مما تسبب في إيقافة مباراة واحدة.