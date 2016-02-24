نشرة ONA للفضائيات| القرموطي بـ«يصبّح على مصر» بـ5 جنيهات.. هالة أبو علم في «حكايات ماسبيرو».. وزير السياحة في «هنا العاصمة»

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

تبرع الإعلامي جابر القرموطي، منذ قليل، لصندوق “تحيا مصر” على الهواء بـ “5 جنيهات”، وذلك من خلال رسالة نصية أرسلها إلى رقم الصندوق، مدون عليها دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح التي أطلقها اليوم الأربعاء والتي تحمل اسم “صبح على مصر بجنيه”.

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يستضيف برنامج حكايات ماسبيرو الاعلامية هالة ابوعلم ، تتحدث عن مشوارها الاعلامى واهم المحطات في حياتها..للمزيد

فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة يستضيف الاعلامى عمرو الليثى الفنان سامو زين ويكشف خلال اللقاء أسرار خاصة عن مسيرته المهنية فى مجال التمثيل والغناء، كما يطرق اللقاء الى اخراعماله الفنية، ويقوم خلال الحلقة سامو زين بزيارة مع عمرو الليثى الى دار الايتام والغناء مع الاطفال وادخال الفرحة السرور عليهم وايضاً لعب الكرة معهم.

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سامو زين يغني ويلعب الكرة مع الأطفال في «واحد من الناس» كتبت-إنجي لطفي فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة يستضيف الاعلامى عمرو الليثى.

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يحل هشام زعزوع، وزير السياحة، ضيفا على برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC، في حوار خاص عن أزمات قطاع السياحة وخطط الخروج منها، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء..للمزيد