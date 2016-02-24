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الإمارات: إعفاء 100 سلعة غذائية من الضرائب

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الإمارات: إعفاء 100 سلعة غذائية من الضرائب الإمارات: إعفاء 100 سلعة غذائية من الضرائب

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبى

كشفت وزارة المالية الإماراتية، عن إعفاء 100 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة التي ستشمل جميع القطاعات باستثناء الصحة والتعليم.

وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، “بحسب موقع الإمارات اليوم”، عقد في دبي اليوم، أن توقيع الاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة على المستوى الخليجي سيكون بحلول شهر يونيو المقبل، على أن يتم بدء التطبيق الفعلي ما بين الأول من يناير 2018 إلى الأول من يناير 2019 وفقاً  لقرار مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الوزارة أنها في المراحل الأولى لدارسة ضريبة الشركات، مشيرة في الوقت نفسه أنه لا توجد أي دراسة أو اقتراح بخصوص ضريبة الدخل على الأفراد.

إلى ذلك، أفاد صندوق النقد الدولي بأن تراجع النفط خلال الفترة الأخيرة أثر في تآكل إيرادات بعض الدول النفطية بنسبة تصل إلى 70%، و أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.

 

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