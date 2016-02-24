يطرح جهاز تعمير الوادي الجديد مناقصة، خلال العام المالى المقبل، لتنفيذ طريق بطول 250 كيلومتراً، وتكلفة تصل مليار جنيه لربط الواحات بمحافظات الصعيد ضمن الخطة القومية للطرق.

وقال المهندس عبدالبديع سليمان، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد بحسب ما ذكر مراسل ONA، إن الطريق يمتد من تنيدة فى واحة الداخلة وحتى مدينة منفلوط فى محافظة أسيوط بطول 250 كيلومتراً.

أضاف، أن تكلفة التنفيذ تصل إلى مليار جنيه، ويهدف الطريق لربط الواحات بمحافظات الصعيد، وتسهيل عملية الانتقال بالتزامن مع الانتهاء من طريق «ديروط – الفرافرة».

أضاف سليمان، أن الجهاز يعد تصميمات الطريق الجديد، وسيتم طرحه على شركات المقاولات ضمن اعتمادات العام المالى المقبل، وسيمول من استثمارات الخطة القومية للطرق.

أشار إلى أن الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير الوادى الجديد بلغت 481 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، منها 400 مليون جنيه لاستكمال تمويل مشروع إنشاء محور الفرافرة ديروط بطول 310 كيلومترات، ضمن مشروعات الطرق القومية.

وأكد سليمان، إن الوادى الجديد سينتهى من تنفيذ طريق «ديروط – الفرافرة» بطول 310 كيلومترات خلال العام المالى الجارى وهو طريق مزدوج كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى.

ونوه أن تكلفة التنفيذ تبلغ 1.02 مليار جنيه، وبلغت معدلات الإنجاز 65% وتم فتح الطريق للمرور على أن يتم الانتهاء من التنفيذ ومناطق الخدمات قبل التشغيل النهائى للطريق.

وأشار أن أعمال التنفيذ تتوزع على 9 شركات مقاولات تضم المقاولون العرب، «دلتا مصر، ديتاك، المكتب الهندسى للمقاولات، الجمعية التعاونية بالجيزة، البحر الأحمر للمقاولات، عبداللاه حسان والشركة العربية للمقاولات، والجمعية التعاونية لتشييد الطرق».

وينفذ الجهاز المركزى للتعمير 3 طرق بأطوال 610 كيلومترات وتكلفة 3.5 مليار جنيه ضمن المشروع القومى للطرق منها طريق بنى مزار – الباويطى، بطول 196 كيلومتراً وتكلفة 725 مليون جنيه، والمحور التبادلى الموازى لقناة السويس بطول 95 كيلومتراً بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وينتهى التنفيذ خلال العام المالى الجارى.