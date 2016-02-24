أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر المهمة الأوروبية – براجا 2-2 سيون.. الفريق البرتغالي في طريقه للتأهل

Google+ Print
مباشر المهمة الأوروبية – براجا 2-2 سيون.. الفريق البرتغالي في طريقه للتأهل مباشر المهمة الأوروبية – براجا 2-2 سيون.. الفريق البرتغالي في طريقه للتأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبورتنج براجا وسيون في إطار إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويخوض المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" المباراة في التشكيل الأساسي للفريق البرتغالي.

وكان براجا قد تفوق على سيون الأسبوع الماضي بملعب الأخير بهدفين لهدف.

انطلاق المباراة.

يوفانيس جيكاس يفتتح التسجيل لفريق سيون في الدقيقة 16.

كوكا يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 27 وبراجا يدرك التعادل عن طريق خوسوي.

سيون يتقدم في النتيجة مجددا بعد دقيقتين فقط عن طريق يوفانيس جيكاس مرة أخرى.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيون بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني.

نيكولا ستوجيليجكوفيتش يسجل الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة 48.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع