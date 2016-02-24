مباشر المهمة الأوروبية – براجا 2-2 سيون.. الفريق البرتغالي في طريقه للتأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبورتنج براجا وسيون في إطار إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويخوض المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" المباراة في التشكيل الأساسي للفريق البرتغالي.

وكان براجا قد تفوق على سيون الأسبوع الماضي بملعب الأخير بهدفين لهدف.

انطلاق المباراة.

يوفانيس جيكاس يفتتح التسجيل لفريق سيون في الدقيقة 16.

كوكا يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 27 وبراجا يدرك التعادل عن طريق خوسوي.

سيون يتقدم في النتيجة مجددا بعد دقيقتين فقط عن طريق يوفانيس جيكاس مرة أخرى.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيون بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني.

نيكولا ستوجيليجكوفيتش يسجل الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة 48.