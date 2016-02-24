قمة أمريكية- أردنية فى البيت الأبيض

يلتقى الرئيس باراك أوباما والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لبحث الملف السورى وأزمة اللاجئين.

تأتى جلستهم فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء فيما تتخذ الولايات المتحدة وروسيا خطوات لتطبيق وقف إطلاق النار الذى يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

والهدنة لا تتضمن تنظيم داعش.

ويتشارك الأردن فى الحدود مع سوريا والعراق، وتكافح لاستيعاب أكثر من 630 ألف لاجئ سورى.

ويقول البيت الأبيض أيضا إن أوباما وعبد الله سوف يبحثان أفضل السبل لتعزيز افاق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلى-الفلسطينى.

>