العسيرى: هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن

قال مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد العسيرى، إن هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن، مشدداً على بلاده تمتلك تسجيلات مسجلة ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين.

وأضاف "العسيرى" فى تصريحات خاصة لفضائية "العربية الحدث"، قائلاً:" لدينا قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين..نقل الميليشيات من صعدة الى دماج تم باشراف حزب الله بصهاريج مياه". واستطرد:" الحكومة اللبنانية يجب أن تمنع تصدير حزب الله لمرتزقته إلى الخارج".

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