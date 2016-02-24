استقالة مدير معهد إعداد القادة بجامعة المنوفية بعد ضبطه فى وضع مخل مع طالبة

قال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه تم قبول استقالة الدكتور “أ ع” استاذ مساعد بكلية التربية، ورئيس معهد إعداد القادة التابعة للجامعة، وكذا الطالبة “أ م” بكلية التربية، وذلك عقب ضبطهم فى وضع مخل أثناء رحلة للجامعة بشرم الشيخ.

وأضاف الخولى، في بيان له اليوم، أنه تم اتخاذ اجراءات رادعة ضد الدكتور والطالبة، واجتمع مجلس الجامعة، وتم قبول استقالة الدكتور عقب التحقيق معه.

وأكد رئيس الجامعة، أن قبول قرار الاستقالة أسرع قرار اتخذته الجامعة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع الموقف بحسم، لاسيما وأن الموقف حالة فردية ولا يجوز تعميمها لأن أنشطة الجامعة ورحلاتها ستستمر وفقا للجدول المحدد والواقعة لن تؤثر على أنشطة الجامعة بأى شكل من الأشكال.