«مدبولي» يطلع «السيسي» على مخطط المنطقة السكنية بالعاصمة الجديدة و«المحور الأخضر»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، الذي أطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمخطط التفصيلي لمرحلة الأسبقية الأولى من المنطقة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 30 ألف وحدة سكنية من مختلف مستويات الإسكان، وتعتمد على شبكة متكاملة من الطرق والخدمات والمرافق فضلا عن المناطق الخضراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس أكد أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، وتزويدها ببنية تحتية عصرية متكاملة توفر حياة جديدة للمصريين.

وشدد الرئيس، على أن يتم إنشاء المركز الإداري للمال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة; ليكون من أفضل المراكز المالية على مستوى العالم، ويقدم الخدمات التجارية والمالية المتطورة; بما ييسر من الاستثمار ويضاعف حجم الأعمال المصرفية في مصر.

وأشار إلى ضرورة تخصيص وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات لمحدودى الدخل للاستفادة من هذا المشروع وما يتيحه من خدمات ومرافق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك مشروع المحور الأخضر حول القاهرة وسبل تنفيذه المرحلة الأولى منه على مساحة 10 آلاف و500 فدان، حيث استعرض وزير الإسكان الإطار العام للمشروع، والذي يهدف إلى إنشاء حدائق متنوعة للفنون والثقافة، وللعلوم والتكنولوجيا، وكذا حدائق ترفيهية لخدمة المواطنين والعائلة المصرية، فضلا عن حديقة دولية وأخرى للنباتات، مع ربط المحور الأخضر بظهيره العمراني بمختلف مناطق القاهرة.

ووجه الرئيس، بضرورة تصميم المحور الأخضر، وفقا لأحدث المعايير العالمية وزراعته وصيانته بأقل تكلفة وبنظم علمية صديقة للبيئة بما يحافظ على صحة المواطنين، منوها بأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن مع مراعاة الحفاظ على الطراز المعماري والخصائص الثقافية والتاريخية المصرية خلال عملية البناء.

من جهة أخرى، استعرض وزير الإسكان الجهود الجارية لإنشاء 456 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي خلال عامين ونصف العام، منوها بأنه تم بالفعل إنجاز 103 آلاف وحدة سكنية من أصل 256 ألف وحدة سيتم إنجازها بالكامل بنهاية العام الجاري.