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فيديو | مصري محتجز بالسعودية منذ 30 يومًا يناشد السيسي: «عايز أروح.. ولادي بيشحتوا»

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فيديو | مصري محتجز بالسعودية منذ 30 يومًا يناشد السيسي: «عايز أروح.. ولادي بيشحتوا» فيديو | مصري محتجز بالسعودية منذ 30 يومًا يناشد السيسي: «عايز أروح.. ولادي بيشحتوا»

ناشد مواطن مصري، مقيم في ، لا يستطيع العودة إلى ، بسبب حكم قضائي صدر ضده منذ عام 2012، السلطات المصرية والرئيس عبد الفتاح ، لمساعدته في العودة إلى مصر بعد احتجازه لأكثر من شهر في السعودية، بسبب تعنت بعض الجهات في إنهاء إجراءات عودته.

وقال المواطن ويدعى أشرف فؤاد، إنه لا يستطيع العودة إلى مصر، بسبب حكم قضائي صدر ضده، منذ عام 2012، مؤكدًا أنه أنهى مدة عقوبته، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في السعودية، لم تتمكن من مساعدته في إنهاء إجراءات عودته، داعيا كافة السلطات للوقوف بجانبه، حتى يعود إلى أولاده، قائلا “عايز أروح ..ولادي بيشحتوا”.

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