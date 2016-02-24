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"حزب المؤتمر" بسوهاج يعقد دورات تثقيفية للمرأة للنهوض بالثقافة الحزبية

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"حزب المؤتمر" بسوهاج يعقد دورات تثقيفية للمرأة للنهوض بالثقافة الحزبية "حزب المؤتمر" بسوهاج يعقد دورات تثقيفية للمرأة للنهوض بالثقافة الحزبية
عقد حزب المؤتمر بسوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور الدكتور خالد مهران أمين الحزب، وأيسر محمد عرفة نائب أمين الحزب وأمين عام التنظيم، وطارق حسوب أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب، والدكتورة دعاء عرفة عضو الأمانة العامة للتدريب بالحزب ومدربة التنمية البشرية.

وناقش الاجتماع الأهداف العامة للحزب فى الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على عقد دورات تثقيفية خاصة بالمرأة، وأيضا تدريبات خاصة بالمحليات، وذلك للنهوض والارتقاء بالثقافة الحزبية وخدمة المجتمع.

كما تمت مناقشة إمكانية فتح فصول لمحو الأمية بمركز أخميم، وكذلك مشاركة حزب المؤتمر بمنحة المعلم المحترف، والمدرب الخبير، وذلك لرفع كفاءة المعلمين بالمحافظة.
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