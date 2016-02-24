بالصور.. مناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات بعدد من مراكز كفرالشيخ

ترأس محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، ضم عددا من رؤساء الأجهزة الخدمية ورؤساء مراكز ومدن الحامول، بلطيم، وسيدى سالم ومدينة وبرج البرلس، لمناقشة تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع البرنامج الزمنى لتنفيذها، والخاصة بقطاعات الإسكان، البيئة، الثروة السمكية، أملاك الدولة.

قال محمد الصيرة سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض على محافظ كفر الشيخ لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها.

جاء ذلك بحضور رؤساء مراكز ومدن الحامول، بلطيم، وسيدى سالم ومدينة وبرج البرلس، وعدد من ورؤساء القطاعات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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