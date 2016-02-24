بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع مشروع مياه "شنو" بتكلفة 1.2 مليون جنيه

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعمال تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرية شنو بمركز كفر الشيخ، فى استجابة فورية من محافظ كفر الشيخ لأهالى قرية شنو والتوابع المجاورة والتى دامت لسنوات؛ يعانى فيها المواطنون من أهل القرية نقص مياه الشرب.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إقامة مشروع خط مياه "شنو _ الحمراوى" وقطره 10 بوصة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بطول 4 كم، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تضم المرحلة الأولى منطقة شنو بالكامل، والمرحلة الثانية من الحمراوى حتى شنو.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من المشروع هو تأمين وصول المياه إلى أهالى قرية شنو وسيتم تنفيذ تركيب خط المياه قبل أعمال الرصف المخطط تنفيذها فى خطة 2016/2017، من قرية شنو حتى الحمراوى، لافتاً أن هذا يأتى ضمن خطة متكاملة لتحسين المرافق والخدمات بالقرية.

من جانبه قال المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إن استجابة المحافظ الفورية لحل مشكلة مياه الشرب بالقرية تهدف أيضاً إلى القضاء على انفجارات خطوط المياه التى يعانى منها قرية شنو فى الفترة السابقة حيث تقوم شركة المياه بعمل كل ما يلزم لتوصيل المياه إلى أهلى قرية شنو، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.