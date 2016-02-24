بالصور.. إعادة تشكيل "القومى للسكان" بكفر الشيخ ليضم رؤساء المراكز والمدن

ترأس محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، ضم أعضاء المجلس القومى للسكان؛ ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة، ومحمد الوكيل رئيس المجلس القومى للسكان بكفر الشيخ، والدكتورة هدى الطنبارى رئيس المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، وممثلى مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال الصيرة، إنه تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بالمواليد والوفيات وتنظيم الأسرة والتعداد السكانى، للمناقشة، مضيفاً أنه تم التوافق على وضع برنامج يوضح دور كل من الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والصحة والأوقاف، وآليات العمل بالمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصيرة، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ سيتم إعادة تشكيل المجلس بالمحافظة، وتعديل قراره على أن يضم رؤساء المراكز والمدن، وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال المجلس القومى للسكان بالمحافظة.

>



>