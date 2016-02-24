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المؤتمر الدولى للنانو تكنولوجى فى الغردقة يُناقش إعادة تدوير مياه الصرف

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المؤتمر الدولى للنانو تكنولوجى فى الغردقة يُناقش إعادة تدوير مياه الصرف المؤتمر الدولى للنانو تكنولوجى فى الغردقة يُناقش إعادة تدوير مياه الصرف
يواصل المؤتمر الدولى الثالث للنانو تكنولوجى وتطبيقاته، عقد جلساته فى الفترة من 23-25 فبراير الجارى بالغردقة، والذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمود خضارى رئيس المؤتمر، مضيفًا أن من أهم الأبحاث التى تم مناقشتها بالمؤتمر بحث للدكتورة يولاندا تانكو الباحثة بمركز الأبحاث العلمية والصناعية بدولة جنوب أفريقيا، حول إعادة تدوير مياه الصرف لإعادة استعمالها فى أغراض الزراعة بواسطة تكنولوجيا النانو الحديثة، ومدى إمكانية تطبيق تلك التقنية فى والدول الأفريقية، مما يحقق لتلك البلاد الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة.

وقدم الدكتور محمود سيد عبد الصادق الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، بحثًا أجراه بالتعاون مع باحثين من الأردن وبولندا حول تحضير خلايا شمسية ذات كفاءة عالية، للتوسيع فى استخدامات الطاقة الشمسية كمصدر بديل نظيف للطاقة.

وعرض الدكتور عبد الحميد الشرقاوى بحثًا حول استراتيجيات التفكير التى تواجه التحديات الاقتصادية لتطبيقات النانو تكنولوجى فى صناعة البناء.

ومن جانبه عرض الدكتور يس عجور استخدام البوليمترات فى تركيب النانو لإزالة الأصباغ الملوثة للبيئة.

وقدمت الدكتورة دينا صلاح من جامعة عين شمس، بحثًا حول استخدام أعمدة الذهب فى الصورة النانو مترية فى التطبيقات الصحية.

كما تم مناقشة بحث للدكتورة آلاء حسن من جامعة قناة السويس، حول مقاومة أكاسيد الفضة والزنك فى الصورة النانو مترية للكائنات الدقيقة المقاومة للأدوية المختلفة المستخدمة كمضادات حيوية، حيث أثبت الخليط الجديد كفاءة كبيرة فى التخلص من هذه الكائنات .

وقدم الدكتور عرفات توغان بحثًا حول تطوير خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو، وذلك بتحضير جزيئات من البلاتين والسير.

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مصر 365

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