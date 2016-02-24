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جامعة كفر الشيخ: فتح التحقيقات بحادث إلقاء طالب لنفسه من الطابق الأول علوى

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جامعة كفر الشيخ: فتح التحقيقات بحادث إلقاء طالب لنفسه من الطابق الأول علوى جامعة كفر الشيخ: فتح التحقيقات بحادث إلقاء طالب لنفسه من الطابق الأول علوى
قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الطالب عبد الله الهوارى، المقيد بالفرقة الثانية بكلية التمريض، ألقى بنفسه من الطابق الأول علوى بمبنى الكلية بحجة اعتراض على اللائحة الداخلية للكلية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بمجرد وقوع الحادث توجهت للكلية للاطمئنان عليه ،وتم نقله على الفور إلى المستشفى العام بكفر الشيخ ،وتم عمل الإسعافات اللازمة للطالب، وتبين من الفحص الطبى أنه يعانى من كسور مضاعفة فى الحوض، وحالته مستقرة.

وقال قررت إجراء تحقيق فى الموضوع بمعرفة النيابة بالإضافة إلى التحقيق الإدارى بالجامعة، مؤكداً أنه حريص على صحة الطالب لذا أمرت بنقله لمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا لتوافر الإمكانيات اللازمة لعلاج الطالب.

وأضاف القمرى وقام عدد من الطلاب بالتجمهر، مؤكداً أنه اجتمع مع وفد منهم، ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم، مشيراً إلى أنه قبل استقالة الدكتورة مهجه عبد العزيز سليم من عمادة الكلية، وكلف الدكتور السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالإشراف على الكلية لحين تعيين عميد للكلية.

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