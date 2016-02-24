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حزب الثورة المصرية بالإسكندرية يدعم مبادرة الرئيس: رسالة انتماء

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حزب الثورة المصرية بالإسكندرية يدعم مبادرة الرئيس: رسالة انتماء حزب الثورة المصرية بالإسكندرية يدعم مبادرة الرئيس: رسالة انتماء
قال محمد توفيق الأمين العام لحزب الثورة المصرية، إن الحزب يدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها اليوم الأربعاء، فى خطابه للتبرع لمصر ولو بجنيه من خلال رسالة حتى من التليفون المحمول، من الشعب المصرى لصندوق تحيا .

وأضاف فى بيان، أنه بالرغم من أن المبلغ جنيه واحد إلا أنها تعد رسالة للانتماء، ومشاركة مجتمعية على نطاق واسع وإحساس بالمسئولية، مشيرًا إلى أن الأمر يماثل تجربة تمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار، الذى تم إنشاؤه فى ملحمة تاريخية ساهم المصريون فى اكتتاب عام لتمويل ذلك العمل الوطنى، مما يعد درسًا للأمم تبرع المصريون خلاله لإنشاء عمل فنى يرمز لمصر الحديثة، ونظرتها إلى المستقبل معتمدًا على تاريخها وشبابها.

وأضاف توفيق، أن خطاب الرئيس جاء فى كثير من فقراته مطمئنًا لمجريات الأمور وما تمر به البلاد من أزمات، وأن انفعالات الرئيس جاءت بسبب ما يحاك للمصريين من خطط تستهدف استقرار الدولة المصرية، وأن رسائل السيسى كانت موجهة لمن يحاول أن يمس المصريين.

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مصر 365

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