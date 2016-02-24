رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية اليوناني

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس الذي يزور القاهرة حاليا، وحضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وذكر بيان صادر عن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء “أن خلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالضيف اليوناني، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين المصري واليوناني”، على حد وصف البيان.

وأشاد المهندس شريف إسماعيل “بالنتائج الطيبة التي حققتها لقاءات قيادتي البلدين مؤخرا، وما أسفرت عنه من الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي والمشروعات الثنائية التي يتم العمل بشأنها خلال الفترة الحالية”.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الى ما تقوم به الحكومة من تهيئة للأجواء المناسبة لحفز الاستثمارات الاجنبية، فضلا عما تقوم به من مشروعات تنموية وخدمية عملاقة يمكن للشركات اليونانية المساهمة فيها مثل مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد، وغيرها في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجية، ومناطق الخدمات اللوجيستية والصناعية، الى جانب انشاء مناطق اقتصادية خاصة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن هناك عددا من الشركات اليونانية التي تعمل في قطاع الغاز بمصر، معربا عن التطلع الى المزيد من ضخ الاستثمارات اليونانية في هذا القطاع نظرا للامكانات المصرية الكبيرة فيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء “رحب باستقبال وفد رجال الاعمال اليونانيين في مصر خلال الشهر المقبل، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق من اجل ترتيب زيارة عمل لهم إلى منطقة قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن قطاع السياحة المصري يمتلك العديد من الامكانات الضخمة التي يمكن تعظيم المكاسب المتبادلة منها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، معربا عن التطلع إلى عودة السياحة اليونانية والعالمية قريبا، كما أشاد في ذات السياق بالنتائج الايجابية لزيارة وزيرة السياحة اليونانية الى مصر مؤخرا.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية اليوناني الى عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، مؤكدا أن شعبي مصر واليونان يجمعهما تاريخ مشترك وثقافة وحضارة متقاربة، كما أشاد بتبادل الزيارات بين قيادتي البلدين والمسئولين فيهما، مشددا على أهمية المضي في تنفيذ المشروعات التي سبق الاتفاق عليها بينهما، وشدد على أن التعاون الحالي بين مصر واليونان وقبرص يحقق التوازن في المنطقة.

وأوضح الوزير اليوناني أن هناك العديد من المنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها للبلدين من خلال تعزيز التعاون في قطاع السياحة وغيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى، حيث أشار الى أنه يمكن التعاون في مجال تنظيم الرحلات للبواخر السياحية والتجارية بين المواني المصرية واليونانية بما يحقق الربط بين أفريقيا واوروبا، كما أعرب عن تطلعهم للعمل في المشروعات المصرية الهامة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وقطاع التشييد، وبخاصة بناء الفنادق، نظرا لما لديهم من خبرة عريضة في هذه المجالات.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن “اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث التعاون في مجالات مكافحة الارهاب والتطرف، كما تم الاتفاق على بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتصنيع العدادت الذكية، وكذلك في قطاع النقل الذي تم بحث عدد من جوانب التعاون به مع وزير النقل المصري، فضلا عن قطاع الثقافة والتعليم، حيث تم اقترح تبادل تنظيم الأسابيع الثقافية للسينما بالدولتين، الى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات بين الجامعات المصرية واليونانية”، على حد قوله.