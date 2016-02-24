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«القرموطي» يدعم مبادرة «صبح على مصر» ويتبرع بـ 5 جنيهات على الهواء

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جابر القرموطي

جابر القرموطي

تبرع الإعلامي جابر القرموطي، منذ قليل، لصندوق “تحيا ” على الهواء بـ “5 جنيهات”، وذلك من خلال رسالة نصية أرسلها إلى رقم الصندوق، مدون عليها دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح التي أطلقها اليوم الأربعاء والتي تحمل اسم “صبح على مصر بجنيه”.

وقال القرموطي، خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامجه “مانشيت”، المذاع على فضائية “أون تي في لايف”،: “يا ريت الناس كلها تشارك، وكل يوم لو واحد اتبرع ولو بجنيه هتفرق كتير أوي مع مصر زي ما قال الرئيس ، وبلاش ناخدها بسخرية”.

وأضاف القرموطي: “انا بعت الرسالة وكتبت بحبك يامصر”، داعيا المواطنين للاستجابة للمبادرة .

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