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انتهاء التحقيق مع توفيق عكاشة لاتهامه بإهانة مجلس النواب

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انتهاء التحقيق مع توفيق عكاشة لاتهامه بإهانة مجلس النواب انتهاء التحقيق مع توفيق عكاشة لاتهامه بإهانة مجلس النواب

النائب توفيق عكاشة

انتهت لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة فى اتهامه بإهانة مجلس النواب من عملها.

و تم كتابة تقرير عن نتائج التحقيقات سترفع إلى رئيس المجلس على عبد العال، ليعرضه بدوره على البرلمان خلال جلسات الأسبوع المقبل، بحسب موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

واستانفت لجنة التحقيق المشكلة من رئيس مجلس النواب على عبد العال، رئيس المجلس، للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة اجتماعها، اليوم الأربعاء، اجتماعها لليوم الثانى على التوالى.

وانفعل  النائب توفيق عكاشة على رئيس المجلس علي عبد العال بحجة عدم إعطائه الكلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، الإثنين الماضى، وبعدها طرح «عبد العال» مقترح بطرده من الجلسة ووافق الأعضاء ، وأثنلء خروجه قال لرئيس المجلس”انت أساسا جيت غلط”، على حد وصف النائب عكاشة

وتحقق اللجنة فى المذكرة المقدمة من قرابة المائة عضو ضد تجاوزات النائب التى اعتبروها بمثابة إهانة للمجلس، فضلا عن شكاوى من طريقته أثناء الجلسات، وما يدلى به من تصريحات متجاوزة فى الإعلام.

وتتشكل لجنة التحقيق من النواب: “زينب على سالم، وصلاح حسب الله، وهشام الشاطورى، وأشرف رشاد، ومحمد الغول ، وبرئاسة حسن بسيونى”.

وقام النائب توفيق عكاشة رئيس مجلس النواب بالصعود إلى منصته واحتضانه وتقبيل رأس  رئيس المجلس لمصالحته خلال جلسة أمس الثلاثاء، وابتسم «عبد العال» للنائب وذلك وسط تصفيق الأعضاء المتواجدين بالقاعة قبل بدء الجلسة.

 

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