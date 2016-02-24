باحثون يتوصلون لتقنية تعالج الحول والعين الكسولة لدى البالغين بالكهرباء

توصلت دراسة حديثة لعلاج جديد لحول العين والعين الكسولة لدى الأشخاص البالغين، وذلك عن طريق تقنية جديدة تسمى "tDCS" وذلك عن طريق جهاز جهد منخفض للتيار الكهربائى، يساعد على تحسين البصر عند الأشخاص البالغين الذين يعانون من العين الكسولة أو الحول المؤقت، وهى الحالات التى ساد عنها اعتقاد بأنها من الحالات القابلة للعلاج فى مرحلة الطفولة فقط.

وقال أحد الباحثين من جامعة واترلو فى كندا، إنه حتى وقت قريب نسبيًا، كان الرأى السائد أنه لا يمكن علاج الحول عند البالغين، مشيرًا إلى أن بعض مشاكل الرؤية تنتج عن مشكلة فى جزء من المخ، وكثير من الأحيان لا يكون هناك علاج وقد يصل الأمر إلى فقدان الرؤية.

وحسب التقرير، فى سلسلة من التجارب، قام الباحثون بتعريض مجموعة من المرضى البالغين الذين يعانون من الحول والعين الكسولة لتقنية "tDCS"، والتى يتعرض فيها المرضى لمدة عشرين دقيقة لتحفيز كهربائى ضعيف مباشر عبر الجمجمة والرأس، المواجه للقشرة البصرية المسئولة عن البصر فى المخ.

ووجد الباحثون أن العلاج يزيد من استجابة هذا الجزء من المخ للمعلومات البصرية من العين الكسولة مؤقتًا، ويحسن قدرة المريض على معرفة أنماط التباين المنخفضة فى العين، جدير بالذكر أن العين الكسولة عبارة عن ضعف فى الرؤية ينشأ فى الدماغ ويكون ناتج عن وجود صور غير متكافئة فى أحد العينين أثناء الطفولة.