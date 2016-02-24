مفاجأة.. حبوب منع الحمل ترفع فرص وفاة السيدات بأمراض القلب ٥ أضعاف

كشف الدكتور هانى الشهيدى، أخصائى القلب بمعهد القلب القومى، ومدرب الرعاية المتقدمة بالجمعية الأمريكية للقلب، عن أن حبوب منع الحمل الهرمونية التى يتم تناولها عن طريق الفم ترفع خطر وفاة السيدات بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل ٥ أضعاف، وذلك وفقًا للدراسة التى أجرتها الكلية الملكية للممارسين العامين فى المملكة المتحدة.

وأضاف الشهيدى خلال المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة الشهيرة أنه حدث ارتفاع ملحوظ مؤخرًا فى معدلات إصابة السيدات بأمراض القلب، كما أن عدد السيدات اللاتى يمتن بأمراض القلب يتفوق على إجمالى أعداد غيرهن اللاتى يمتن جراء الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة، لافتًا أن مرض السكر والتدخين وفرط الوزن من أكثر العوامل التى ترفع خطر أمراض القلب بين السيدات.

وللوقاية من أمراض القلب، أكد الشهيدى أن هناك مجموعة من التوصيات التى يجب اتباعها للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ٨٢٪‏ وتشمل:

- اتباع حمية غذائية صحية تحتوى على قدر قليل من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكولسترول والملح.

>- التخلص من السمنة والتمتع بوزن صحى

>- ضبط الضغط الدموى ومستويات الكولسترول بالدم

>- إذا كنت من مرضى السكر، فيجب التأكد دائمًا من تحسين مستويات الجلوكوز بالدم.

>- الابتعاد عن التدخين تمامًا

>- الخضوع للتحاليل المعملية والأشعة بشكل دورى منتطم تحت إشراف الطبيب.