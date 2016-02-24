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الجيش الروسى يعلن بدء التفاوض حول وقف النار مع مجموعات سورية معارضة

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الجيش الروسى يعلن بدء التفاوض حول وقف النار مع مجموعات سورية معارضة الجيش الروسى يعلن بدء التفاوض حول وقف النار مع مجموعات سورية معارضة
أعلن الجيش الروسى أنه باشر التفاوض مع مجموعات معارضة فى خمس محافظات سورية فى شأن وقف لإطلاق النار توافقت موسكو وواشنطن فى شأنه على ان يدخل حيز التنفيذ الجمعة اعتبارا من الساعة 22,00 ت غ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشنكوف فى بيان ان جنودا روسا "يعملون مع ممثلى المجموعات (المعارضة) فى مناطق مختلفة من محافظات حماة وحمص واللاذقية ودمشق ودرعا".
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