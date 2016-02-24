اخبار ليبيا اليوم.. منسق الامم المتحدة يحذر من نفاذ مخزون الدواء

ركزت أخبار ليبيا اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار ليبيا اليوم، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا على الزعترى، أن نحو مليون شخص فى ليبيا سيصبحون قريبا فى حاجة ماسة للمساعدة بسبب النقص الحاد فى الأدوية الضرورية لإنقاذ الحياة.

وأضاف الزعترى فى تصريح صحفى "تقديراتنا هى أنه بحلول نهاية مارس المقبل قد تنفد الأدوية الضرورية للحياة فى ليبيا مما سيؤثر على نحو مليون شخص"، لافتا إلى أنه "إذا لم تصل أدوية وإمدادات طبية فإن هذا سيمثل مشكلة حقيقة لليبيا".

ومن أخبار ليبيا اليوم، قالت قوات الجيش الليبى، إنها بسطت سيطرتها على حيين رئيسيين فى بنغازى لتعزز مكاسبها ضد مقاتلين داعش خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الجيش الليبى إنه بسط سيطرته الكاملة على حيى بوعطنى والليثى وأعلن التقدم فى عدد من المناطق الأخرى، وقال مصدر فى مستشفى إن 20 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 45 آخرون فى الاشتباكات الأخيرة. وشهدت مدينة بنغازى الواقعة فى شرق ليبيا بعضا من أسوأ أعمال العنف فى الصراع الذى اجتاح ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافى فى انتفاضة قبل خمس سنوات.