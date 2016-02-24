اخبار اليمن اليوم.. ضبط شاحنات محملة بمشتقات نفطية فى طريقها للميليشيات

ركزت اخبار اليمن اليوم الأربعاء، على العديد من التقارير، ومن أخبار اليمن اليوم، أن اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف شمال اليمن ضبطت العشرات من الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية فى طريقها لمليشيات الحوثيين وصالح.

وأوضح اللواء حسين العواضى محافظ الجوف أن عملية ضبط الشاحنات جاءت بعد تلقى اللجنة الأمنية معلومات تفيد بأن شاحنات محملة بالمحروقات تحركت من ميناء المكلا فى طريقها إلى المليشيات عبر محافظة الجوف، مؤكدا- فى تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية- أن تنظيم القاعدة يقف وراء عمليات إمداد المليشيات بالمشتقات النفطية.

وأضاف أن هذه العمليات تدار من قبل أجهزة محلية واستخبارات إيرانية تقوم بإيصال الشحنات عبر البحر، ومن ثم استلامها عبر مئات القاطرات وإيصالها إلى مناطق سيطرة المليشيات بسرعة كبيرة، وأن الجهات التى تتولى إدارة هذه العملية هى نفسها التى تتولى عمليات تهريب شحنات السلاح وأجهزة الاتصالات عبر الموانيء الشرقية للبلاد.

ودعا العواضى كافة الجهات الرسمية- فى السلطات المحلية والوحدات العسكرية- إلى اليقظة والتصدى لمحاولات إمداد المليشيات بما من شأنه مساعدتها على الاستمرار فى قتل اليمنيين وإحداث الخراب بالبلاد.

وقال أن اليمنيين يدفعون ثمن تهريب هذه المشتقات بدمائهم. من ناحية أخرى، شرح أمين العكيمى قائد لواء النصر آخر تطورات العمليات العسكرية فى المحافظة.

ومن اخبار اليمن اليوم ، ذكرت وزارة الداخلية السعودية ان عنصرا من حرس الحدود قتل بإطلاق نار من اليمن المجاورة حيث يشن التحالف الذى تقوده السعودية حربا ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الانباء السعودية انه "اثناء اداء احدى دوريات حرس الحدود لمهامها بمحاذاة حدود المملكة فى قطاع خباش بمنطقة نجران، تعرضت لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود اليمنية"، ما ادى الى مقتل عسكرى برتبة عريف.

وأضافت انه "تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصدر النيران بالمثل. وقد نتج عن ذلك تبادل إطلاق نار مع العناصر المعادية". وقتل أكثر من 90 مدنيا وجنديا فى عمليات القصف والاشتباكات على طول الحدود بين السعودية واليمن منذ مارس الماضى عندما بدأ التحالف فى شن عملية عسكرية فى اليمن.