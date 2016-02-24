الحريرى: حزب الله يعرض اللبنانيين لمشاكل فى كل العالم العربى

أكد رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى أن حزب الله يعرض لبنان وكل اللبنانيين فى كل العالم العربى لمشاكل ومخاطر وخصوصا فى منطقة الخليج ومع الجامعة العربية".

وقال الحريرى فى كلمة له اليوم /الأربعاء/ أمام وفد من رجال الدين وقيادات منطقة عكار بشمال لبنان إن المشكلة أن هناك فرقاء فى لبنان يعتقدون انفسهم اكبر من الدول، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على حزب الله و حلفاؤه.

وأضاف" يجب على حزب الله أن يفهم أنه ليس لوحده فى البلد، وأن هناك مصالح للبنانيين فى كل العالم".

وتابع قائلا: "وللتذكير فإن مسألة الإجماع العربى أقرت فى الجامعة العربية عند تأسيسها بطلب لبنانى فى حين طالبت الدول الاخرى باعتماد التصويت لان لبنان دولة صغيرة وكان يخشى أن لا يكون التصويت لصالحه.

وأشار إلى أن الحملات التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية واحراق السفارة السعودية فى طهران قوبل باستنكار كل العالم واللبنانيين أيضا إلا وزير خارجية لبنان جبران باسيل ومن خلفه حزب الله اللذين رفضا استنكار ما حدث".