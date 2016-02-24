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قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان

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قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان
دعت وزارة الخارجية القطرية جميع المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى لبنان.

وطلبت الخارجية القطرية، فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، من المواطنين الموجودين فى لبنان المغادرة حرصًا على سلامتهم، والاتصال بالسفارة القطرية فى بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم.

يشار إلى أن سفارة الكويت فى لبنان طالبت، فى وقت سابق من اليوم، رعاياها المتواجدين فى لبنان إلى مغادرة البلاد إلا فى الحالات القصوى التى تستدعى بقاءهم، كما منعت والإمارات مواطنيها من السفر أيضًا إلى لبنان، وذلك بسبب تصريحات حسن نصر الله التى هاجم فيها السعودية والتى قررت الرياض أن تمنع المساعات عن الجيش اللبنانى كرد فعل طبيعى على حزب الله الذى تطاول بشكل سافر على السعودية.
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مصر 365

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