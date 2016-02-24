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السبسى والعربى والفيصل يشاركون فى افتتاح المقر الجديد للألكسو بتونس

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السبسى والعربى والفيصل يشاركون فى افتتاح المقر الجديد للألكسو بتونس السبسى والعربى والفيصل يشاركون فى افتتاح المقر الجديد للألكسو بتونس
يفتتح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى المقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" أول مارس القادم بالعاصمة التونسية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية، منهم: الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، والمدير العام لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الفكر العربى، والدكتور عبد العزيز التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسسكو"، وذلك احتفالا بمرور 45 عاما على تأسيس الألكسو.

من جهة أخرى أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" د. عبد الله حمد محارب عن إطلاق برنامج سفراء النوايا الحسنة لأول مرة ، وتكريم المساهمين فى إنجاز مبنى المقر الجديد، بالإضافة إلى عمل معرضى صور عن فلسطين و القيروان وندوات علمية حول الإعلام والفنون ودورهما فى مواجهة التطرف والارهاب، علاوة على ندوة حول مشروعات النهوض بالغة العربية.

من المقرر على هامش فعاليات افتتاح مبنى منظمة الألكسو عمل احتفالات موسيقية لفرقة ابن عربى المغربية للإنشاد الصوفى ، وآخر للفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق.

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