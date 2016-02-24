تكثيف شعر اللحية بوصفات طبيعية.

يتسأل الكثير عن الطرق الطبيعيىة لتكثيف اللحية وخصوصاً ان بعض الشباب والرجال يعانون من مشكلة نمو شعر اللحية بطريقة غير طبيعية ،ومن المعروف أن كل الرجال يفضلون الحصول على شعر كثيف لللحية وقد يلجأون الى استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل لتكثيف شعر لحيتهم لجعلها أكثر جمالاً وجاذبية

واليوم سوف نعرض لحضراتكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تكثيف شعر اللحية

زيت جوز الهند: يعد من أفضل الزيوت التي تساعد في تكثيف شعر اللحية ويمكن استخدامه باضافته الى الروز ماريبعد طحنها ودهن اللحية به باستخدام قطنة وتدليك الذقن جيدا وتركه عليها لمدة ربع ساعة ، ثم تغسل اللحية بالماء الفاتر.ويفضل تكرار هذه الوصفة 3 مرات بالاسبوع للحصول على أفضل النتائج .

الليمون والقرفة: يتم عمل خليط من ملعقة من القرفة مع ملعقتين من عصير الليمون وخلطهم جيدا ووضعهم على اللحية وتوزيع الخليط جيداً وتركه على اللحية لمدة ثلث ساعة ، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتطبق هذه الوصفة مرتين بالاسبوع

زيت الأملا: يعد زيت الاملا من الزيوت التي تساعد بشكل فعال في تكثيف شعر اللحية وذلك بتدليك اللحية به وتركه لمدة ربع ساعة ، ثم تغسل بالماء الفاتر .

زيت الكافور: يتم مزجه مع زيت السمسم أو زيت الزيتون ودهن الذقن بالمزيج وتركه عليها لمدة ربع ساعة ، ثم غسله بالماء الفاتر .

نظافة الجلد وترطيبه: يعد ترطيب الجلد وتنظيفه باستمرار للتخلص من الجلد الميت والاوساخ التي تسد مسامات الجلد وسيلة فعالة لزيادة نمو الشعر وتكثيفه

اطلاق اللحية: يساعد اطلاق اللحية لعدة ايام وعدم حلقها باستمرار في زيادة كثافة وسمك الشعر.

الرياضة : تعمل ممارسة الرياضة على تنشيط الدورة الدموية ، الامر الذي يؤدي الى تحفيز نمو الشعر بسبب وصول الكثير من العناصر الغذائية الى بصيلات شعر اللحية وينصح بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً

الماء الفاتر: يعتبر غسيل اللحية بالماء الفاتر من اهم الطرق التي تساعد في نمو الشعر بها بشكل منتظم ، لانه يعمل على ترطيبها وتخلصها من البكتريا والتلوث

شبكةعيونالإخبارية

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