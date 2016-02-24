نصائح لإطلالة الـ Crop Top على طريقة النجمات

كان القميص القصير أو Crop Top اختيار النجمات في إطلالاتهنّ المختلفة في جميع المناسبات، فنجدهنّ يرتدينه في تنسيقات عصرية أنيقة دائمًا، لذلك أردنا أن نجعلهنّ مصدر إلهامك لتستقبلي الصيف بأجمل إطلالة.

اتبعي نصائح "سيدتي" واستوحي ما يناسبك من إطلالات النجمات أعلاه:

- يمكنك ارتداء الـ Crop Top في الإطلالات اليومية البسيطة كما تفعل عارضة الأزياء الشابة كيندال جينر Kendall Jenner ويمكن أن يكون اختيارك لإطلالة السهرة، كما في إطلالة ليلي جايمس Lily James، فلا تخشي ارتداء هذه القطعة المميزة في إطلالات الصيف المقبل.

جيجي حديد تسجّل إطلالات جريئة في عروض الأزياء مؤخراً

- الـ Crop Top من القطع المرنة والمريحة عند التنسيق، تستطيعين ارتداءها مع العديد من القطع في خزانتك سواءً كانت تنورةً أو بنطلونًا، على أن تكون ذات خصر مرتفع لتعطيك إطلالةً متناسقةً.

- يظهر هذا النوع من القمصان جزءًا صغيرًا من بطنك وفي بعض الأحيان يكون ذلك كافيًا، ننصحك بارتدائه مع أكمام طويلة حتى لا تبدين بمظهر مبتذل.

- يكون الـ Crop Top أنيقًا عند تنسيقه مع قطعة أخرى مطابقة له في اللون أو الطبعة كما في إطلالة إميلي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski.

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