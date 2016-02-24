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تصاميم عبايات غاية في الأنوثة من "أونيكس"

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الأربعاء 24-02-2016 18:48

لإطلالات العباية رونق خاص وأناقة لا تضاهى، ولاسيما إن كانت تصاميم هذه العبايات ناعمة وأنثوية وبعيدة عن البهرجة والتكلّف. مجموعة "أونيكس" Onyx الجديدة بتصاميمها المميزة تضمن لك أجمل الإطلالات وأكثرها رقياً في الزي التقليدي الشرقي.

عبايات كاجوال لإطلالة الشابة الأنيقة

وقد جاءت التصاميم بمعظمها باللون الأسود، الذي يُعتبر سيد الألوان والمفضل بالنسبة للكثيرات من النساء في الوطن العربي، غير أنه لم يبدُ مملاً أو كئيباً على تصاميم العبايات، بل على العكس، فقد بدا عصرياً ومميزاً، خاصة أنه دُمج مع أقمشة كالدانتيل، والشيفون، وبألوان هادئة كالأبيض، أو الأبيض السكري، أو الزهري وفي بعض التصاميم رأينا ألواناً أخرى هادئة تدمج مع الأسود كالأصفر، الأخضر، الأزرق، والأحمر.
كما تم إدخال الألوان والأقمشة المختلفة بطريقة ناعمة إما على أطراف الأكمام أو على العباية من الأسفل أو من خلال أحزمة على الخصر.
بإمكانك ارتداء هذه العبايات مع مختلف أنواع الملابس :ما فوق الجينز، أو فستان الكوكتيل، أو حتى فستان السهرة
شاهدي مجموعة عبايات "أونيكس" Onyx الأنيقة والناعمة هنا، واختاري منها ما يعجبك. 

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