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صلاح يقود خماسي روما في فريق الأسبوع بإيطاليا.. وهدفه الأجمل بالجولة

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صلاح يقود خماسي روما في فريق الأسبوع بإيطاليا.. وهدفه الأجمل بالجولة صلاح يقود خماسي روما في فريق الأسبوع بإيطاليا.. وهدفه الأجمل بالجولة

اختير محمد صلاح لاعب فريق روما في فريق الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي بجوار أربعة لاعبين آخرين من فريق الذئاب.

وكان روما قد اكتسح باليرمو في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي في ملعب الأوليمبيكو بخماسية دون رد.

وسجل صلاح هدفين في تلك المباراة وكان أحدهما من على خط الملعب واختير ذلك الهدف الأفضل في الجولة 26 بعد حصوله على 37 ألف صوتا.

ورباعي روما الذين تم اختيارهم بفريق الأسبوع بجوار صلاح هم كوستاس مانولاس، رادجا ناينجولان، ميراليم بيانيتش، وإيدن دجيكو.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة.

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