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اليوم السابع يفوز بالمركز الأول فى"التفاعل مع القراء" بمؤتمر وان إفرا

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اليوم السابع يفوز بالمركز الأول فى"التفاعل مع القراء" بمؤتمر وان إفرا اليوم السابع يفوز بالمركز الأول فى"التفاعل مع القراء" بمؤتمر وان إفرا

فاز موقع اليوم السابع بجائزة المركز الأول فى " التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة وان إفرا، وهى الجمعية العالمية للصحف وناشرى الأخبار، وذلك فى حفل توزيع الجوائز للإعلام الرقمى فى الشرق الأوسط، والذى أقيم فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة .

وحصل كذلك موقع اليوم السابع، على جائزة المركز الثالث كأفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة، والذى تم اطلاقه فى مايو 2015.

وأطلقت اليوم السابع قسم "صحافة المواطن" فى مايو 2015، وتنشر ما يقرب من 35 خبر يوميا، كما تخطت صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حاجز الـ10 مليون متابع، بينما تجاوزت صفحة الجريدة على موقع التدوينات"تويتر" حاجز الأربعة ملايين متابع.


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