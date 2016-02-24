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السيد البدوى: قرار عزلى من رئاسة شركة "سيجما" تم إرجاؤه لمدة أسبوعين

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السيد البدوى: قرار عزلى من رئاسة شركة "سيجما" تم إرجاؤه لمدة أسبوعين السيد البدوى: قرار عزلى من رئاسة شركة "سيجما" تم إرجاؤه لمدة أسبوعين
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن ما تردد عن عزله من رئاسة إدارة شركة سجيما للأدوية غير صحيح، وأن قرار الجمعية العمومية فى هذا الشأن تم إرجاؤه لمدة أسبوعين".

وأكد "البدوى"، فى تصرحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لازال يمتلك 30% من أسهم شركة سيجما للأدوية، مؤكدا أن جميل سعيد محامى الشركة سيصدر بياناً بعد قليل لتوضيح الأمر برمته.


>"عمومية سيجما للأدوية" تصوت على عزل السيد البدوى من رئاسة مجلس الإدارة
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