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مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حريق شقة سكنية غرب العريش

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مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حريق شقة سكنية غرب العريش مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حريق شقة سكنية غرب العريش
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء، وصول جثة سيدة وشخصين آخرين مصابين، نقلوا جميعًا من شقة اشتعلت بها النيران بمنطقة المساعيد غرب العريش.

من جانبه أوضح مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا باندلاع حريق فى أن شقة سكنية بحى المساعيد فى العريش، نتيجة ماس كهربائى، حيث تمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع "رؤفة.س.ح"، 65 سنة، وإصابة كل من: "أحمد.ف.ع"، 28 سنة، "أحمد.ع.ح"، 30 سنة.

وبدأت نيابة شمال سيناء تحقيقاتها فى الحادث بمناظرة الجثة، وسؤال المصابين وشهود العيان.

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مصر 365