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سائق يعتدى على أمين شرطة بسلاح أبيض فى الدقهلية

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سائق يعتدى على أمين شرطة بسلاح أبيض فى الدقهلية سائق يعتدى على أمين شرطة بسلاح أبيض فى الدقهلية
أفادت وزارة الداخلية، أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مرور دكرنس، بالدقهلية، بحملة مرورية مكبرة بموقف سيارات "منية النصر" ببندر دكرنس وأثناء إيقاف إحدى السيارات الميكروباص "بدون لوحات معدنية" للاطلاع على تراخيص السيارة، قدم قائدها رخصة قيادة باسم أحد الأشخاص، وأقر بأن السيارة غير مرخصة.

وأضافت الداخلية ، فى بيان لها ، أنه أثناء محاولة أمين الشرطة وليد عبدالفتاح عبدالنبى- من قوة وحدة مرور دكرنس باصطحاب السيارة وقائدها إلى وحدة المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تعدى قائد السيارة على الأمين بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته، وإحداث إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس والكتف الأيمن والفخذ الأيسر.. ولاذ بالفرار متخلياً عن السيارة.

تم نقل الأمين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبالفحص تبين سابقة اتهام مرتكب الواقعة فى (7) قضايا "سلاح نارى، ضرب، تبديد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والأداة المستخدمة.

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مصر 365