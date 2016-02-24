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ضبط تشكيل عصابى بالشلاتين تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة

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ضبط تشكيل عصابى بالشلاتين تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ضبط تشكيل عصابى بالشلاتين تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشلاتين، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصص فى سرقة محلات بيع وإكسسوارات المحمول، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تمكن قوة من مباحث قسم شرطة الشلاتين برئاسة الرائد محمد همام رئيس مباحث قسم شرطة الشلاتين من ضبط متهمين من ضمن التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة محلات الهواتف المحمولة وجار البحث عن الثالث، حيث تم ضبط " مصطفى . م . م " 18 سنة، عاطل و" أحمد. م . أ " 18 سنة عاطل و شهرته " حبيشه، و عثر بحوزتهما على عدد 14 هاتف محمول مختلف الأنواع وعدد 30 كارت ميمورى وخنجر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة بمشاركة المدعو "س . ع" 18 سنة عاطل هارب، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 97 أحوال قسم شرطة الشلاتين لسنة 2016 و جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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