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ضبط مهندس وساقطة كوّنا شبكة لتبادل الزوجات بقصر النيل

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ضبط مهندس وساقطة كوّنا شبكة لتبادل الزوجات بقصر النيل ضبط مهندس وساقطة كوّنا شبكة لتبادل الزوجات بقصر النيل
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى، اليوم الأربعاء، بحبس مهندس وربة منزل، 4 أيام عل ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتبادل الزوجات وممارسة الجنس بالتحرير.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل أن "محمد. ع" مهندس كهربائى، تعرف على "نادية.م" ربة منزل منذ سنتين، وأقام معها دون زواج، واقترح عليها إنشاء صفحة على التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتبادل الزوجات مع الآخرين لراغبى المتعة، واعترف المتهمان أنهم تواصلا مع العديد من راغبى تبادل الزوجات على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

البداية عندما وردت معلومات لمباحث الآداب تفيد قيام مهندس كهربائى، وساقطة، بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتبادل الزوجات داخل شقة بالعبور، وأكدت تحريات رجال مباحث الآداب أن الصفحة تحت اسم "زوجين متفتحين لممارسة العلاقة الجنسية" وأن هناك عدة أشخاص يترددون عليهما لممارسة الجنس، وتبادل الزوجات.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم الدفع بأحد العناصر السرية، الذى تمكن من استدراجهما بحجة إقامة علاقة جنسية، وألقى القبض عليهما بميدان التحرير.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المهندس أنه تعرف على المتهمة منذ سنتين عن طريق "الفيس بوك "وأقام برفقتها لفترة طويلة بدون زواج، واقترح عليها إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتبادل الزوجات مع الآخرين وأن العديد من الأشخاص تواصلوا معهما.
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مصر 365

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