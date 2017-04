حدّدي وابرزي ملامحك بالكامل مع MAKE UP FOR EVER

لطالما استخدمت MAKE UP FOR EVER ولفترة طويلة فن الماكياج لإبراز الجمال تحت الأضواء. تحديد الوجه هو فن دقيق لا نسعى من خلاله إلى تغيير مظهر الوجه تماما ، إنّما لتجميله بشكل طبيعي. مجموعة PRO SCULPTING الكاملة من MAKE UP FOR EVER سهلة الاستخدام، تتضمن منتجات لنحت الوجه، الحواجب والشفاه، مثالية لروتين الجمال اليومي للمرأة، فهي تقدم نتائج مثالية وطبيعية في جميع الظروف.

تماماً مثل فن النحت، اختيار نقاط محددة من الضوء هو المفتاح لماكياج يعكس شخصية كل إمرأة. كما يتضمن تطبيق أساليب محددة لتحديد الخدين، وإبراز عظام الخد وصقل الأنف أو جعل العيون تبدو أكبر.

بفضل التركيبة المبتكرة من MAKE UP FOR EVER، يمكن استخدام منتجات مجموعة #prosculpting بسهولة ، مما يسمح لكل امرأة نحت الوجه بتعدّد أشكاله لنتيجة طبيعية.

علبة PRO SCULPTING PALETTE لتحديد الوجه

تقدّم علبة PRO SCULPTING PALETTE أداة واحدة عملية لتحديد الوجه تتضمن 4 ظلال متناسقة (الفاتح والمتوسط، البرونزي والداكن) تناسب جميع ألوان البشرة الطبيعية للمرأة للحصول على بشرة خالية من العيوب وطبيعية المظهر. تمّ ابتكار هذه العلبة بمزيج دقيق من الألوان، وتتوفر ضمن 4 لوحات تباهى بـ 4 ظلال تم تطويرها خصيصا بالتعاون مع خبراء التجميل المحترفين لنحت البشرة باستعمال الألوان الصحيحة.

1. لإبراز التفاصيل: إستعملي اللون الفاتح المطفي

2. للتحديد: إستعملي اللون الداكن المطفي لتصغير وتحديد الملامح

3. للإضائة: إستعملي اللون اللامع لإضفاء إشراقة للوجه

4. اللون: إستعملي أحمر الخدود لإضافة حيوية للبشرة.

قلم PRO SCULPTING BROW لتحديد شكل الحاجب

للحواجب دورا رئيسياً في رسم الوجه بشكل صحيح. PRO SCULPTING BROW هو قلم مدمج لإعطاء نتيجة دقيقة وتحديد مثالي للحواجب. يحتوي القلم على 3 أطراف، قلم التحديد، الفرشاة والإضائة.

1. قلم بلون الحواجب قابل للسحب، مثالي للرسم الدقيق، مما يسمح للمستخدمين بتعديل سمك الحاجب وملء الفراغات حتى في المناطق المتفرقة.

2. أمًا بالنسبة للفرشاة في الطرف المقابل، فهي تسيطر على كثافة اللون وطول الحاجب للحصول على نتيجة طبيعية.

3. كما يعمل طرف الإضائة المدمج على إضفاء إضائة طبيعية لحاجب أكثر تحديداً.

يتوفر قلم PRO SCULPTING BROW ضمن 5 ألوان طبيعية تناسب جميع ألوان الحواجب.

قلم PRO SCULPTING LIP لنحت وتحديد الشفاه

الخطوة النهائية لوجه جميل للحصول على شفاه مرسومة ومحدّدة بشكل مثالي.

قلم PRO SCULPTING LIP يجمع بين لون مركّز مع أداة تعزيز الضوء. تقدم هذه الأداة مزيج مثالي لإبراز شكل وحجم الشفاه. القلم المزدوج سهل الاستخدام كما أنه مثالي للحصول على نتائج ماكياج مثالية.

يحتوي القلم على طرفين، الأوّل أحمر شفاه حريري ذو ألوان مركّزة تدوم طويلاً بينما يحتوي الجانب الثاني على بودرة ذات ملمس كريمي تضيف لمسات من الضوء وتعزز حجم الشفاه وتبرزها. يتوفر قلم PRO SCULPTING LIP ضمن 4 ألوان من درجات مختلفة.

الآن مع #prosculpting، أول مجموعة للكنتور الكامل، تستطيع كل امرأة تحسين مظهرها ونحت ملامحها حسب رغبتها.